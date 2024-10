Boston (www.anleihencheck.de) - "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins in ihrer Sitzung am 17. Oktober um 25 Basispunkte von 3,50% auf 3,25% senken wird, weil sich die Wirtschaftsdaten und Konjunkturaussichten für den Euroraum verschlechtert haben. Das spiegelt sich auch in der Kommunikation der EZB wider. Christine Lagarde erklärte kürzlich in einer Rede vor dem Europäischen Parlament, dass sie zuversichtlich sei, das Inflationsziel zu erreichen, und dass sie "diese Zuversicht in die Oktober-Sitzung mitnehmen" werde," sagt Peter Goves, Leiter der Abteilung Developed Market Debt Sovereign Research bei MFS Investment Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...