(Year in Infrastructure 2024 von Bentley Systems) Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der neuen Kohlenstoffanalyse-Funktionen in iTwin Experience bekannt, mit denen die Auswirkungen von CO2-Emissionen auf eine nachhaltigere Infrastruktur bewertet und verringert werden können. Mit den neuen Kohlenstoffanalyse-Funktionen können Infrastrukturingenieure die Berichterstellung zum Kohlenstoffausstoß vereinfachen, graue CO2-Emissionen leicht visualisieren und schnell Alternativen für bessere Entwürfe untersuchen.

Bei grauen CO2-Emissionen handelt es sich um den CO2-Fußabdruck einer Anlage vor dem Bau, d. h. die während des Bauprozesses emittierten Treibhausgase. Die Funktionen von Bentley für die Kohlenstoffanalyse ermöglichen eine umfassende Bewertung des CO2-Fußabdrucks eines Entwurfs von der Gewinnung des Rohmaterials bis zum Verlassen des Werksgeländes die größten Quellen für graue CO2-Emissionen.

"Bis zum Jahr 2050 werden die mit neuer Infrastruktur verbundenen grauen CO2-Emissionen voraussichtlich für die Hälfte des weltweit verursachten CO2-Fußabdrucks verantwortlich sein und zwar noch vor der Nutzung der Infrastruktur", fügte Savina Carluccio, Executive Director, International Coalition for Sustainable Infrastructure (ICSI), hinzu. "Angesichts seines bedeutenden Beitrags zu den globalen Emissionen muss der Sektor dringend handeln, um in großem Umfang und als Teil umfassenderer Bemühungen zur Dekarbonisierung und zum Klimaschutz graue CO2-Emissionen zu reduzieren angefangen bei der Nutzung einer stark vernetzten und kollaborativen Wertschöpfungskette bis hin zum Einsatz neuer digitaler Technologien, mit denen die Auswahl und Verwendung alternativer, CO2-effizienter Materialien in nachhaltigen Infrastrukturentwürfen ermöglicht wird."

Die neuen Kohlenstoffanalyse-Funktionen von Bentley integrieren die Entwurfsdaten eines Anwenders nahtlos in das vom Anwender gewählte Werkzeug zur CO2-Bewertung. Auf diese Weise können Infrastrukturexperten CO2-Fußabdrücke direkt mit ihren Entwurfsentscheidungen verknüpfen und sehen, wie sich diese Auswirkungen über verschiedene Entwurfsiterationen hinweg dynamisch verändern.

"CO2-Bewertungen sollten bei globalen Infrastrukturprojekten zum Standard gehören, aber die Erstellung von CO2-Berichten ist nicht einfach", so Chris Bradshaw, Chief Sustainability Officer bei Bentley Systems. "Die Nutzung von Bentleys neuen Kohlenstoffanalyse-Funktionen trägt dazu bei, die aufwendige Aufgabe der CO2-Berichterstellung in einen reibungslosen, automatisierten Prozess zu verwandeln, sodass Infrastrukturfachleute einen besseren Einblick in die CO2-Auswirkungen erhalten und nachhaltige Infrastrukturen schneller und einfacher entwerfen können."

Die Erstellung eines Berichts zur Kohlenstoffanalyse ist üblicherweise in hohem Maße manuell, zeit- und kostenintensiv und umfasst mehrere Schritte: die Organisation von Silodaten, die Umwandlung der Daten in Kohlenstoffmetriken und die Erstellung eines finalen Berichts. Noch schwieriger wird der Prozess bei großen, komplexen Infrastrukturprojekten, bei denen in der Regel verschiedene Akteure, Datensätze, Datenformate und Baumaterialien zum Einsatz kommen.

Die neuen Funktionen zur Kohlenstoffanalyse von Bentley tragen zur Bewältigung dieser Herausforderungen durch folgende Punkte bei:

Automatisierte Materialquantifizierung: Die automatische Aufnahme und Zusammenfassung von Projekt- und Anlagendaten, Dateien und Modellen, die mit Software von Bentley und anderen Quellen erstellt wurden, zu einem digitalen Zwilling, der eine einzige, vereinfachte Ansicht bietet. Durch die intelligente Gruppierung gemeinsamer Entwurfselemente und die Nutzung integrierter Arbeitsabläufe können die in den Entwurfsdateien fehlenden Materialvolumina und -mengen automatisch berechnet werden, wodurch keine Schätzungen und veralteten Tabellenkalkulationen mehr erforderlich sind.

Jederzeit einfache Berichterstellung: Mit nur einem Mausklick kann durch die Integration mit dem vom Anwender gewählten Rechner für die CO2-Bewertung innerhalb von Minuten eine hochpräzise umfassende Bilanzierung der grauen CO2-Emissionen erstellt werden. Da alle Daten dynamisch gespeichert werden, können Anwender die Materialauswahl über die gesamte Lebensdauer eines Entwurfs hinweg anpassen und so einen einfachen, wiederholbaren Prozess schaffen.

Integrierte 3D-Visualisierungen: In einem Echtzeit-3D-Modell des digitalen Zwillings kann der gesamte Ausstoß von grauen CO2-Emissionen in Form von einfachen, cloudbasierten Heatmaps sofort angezeigt werden. Auf diese Weise können Anwender innerhalb von Minuten nachhaltige Entwurfs- und Materialalternativen untersuchen, um während der gesamten Entwurfs- und Bauphase hochwertigere Entwürfe zu erstellen.

WSP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung, nutzt die neuen Kohlenstoffanalyse-Funktionen von Bentley im Rahmen eines Early-Access-Programms, das im vergangenen Jahr gestartet wurde.

Kelvin Saldanha, Associate Director bei WSP, sagte: "In der Vergangenheit gab es erhebliche Herausforderungen bei der Erstellung eines CO2-Berichts für einen vorgeschlagenen Entwurf. So machte zum Beispiel die Vielzahl der Methoden, die zur Berechnung von grauen CO2-Emissionen verwendet wurden, den Prozess undurchsichtig. Darüber hinaus war der Prozess zeitaufwendig, da jedes Detail in eine vollständige CO2-Bewertung übersetzt werden musste. Mit den neuen Kohlenstoffanalyse-Funktionen von Bentley erhält unser Entwurfsteam mehr Transparenz bei der Berechnung, Analyse und Berichterstellung aussagekräftiger Auswirkungen des CO2-Fußabdrucks bei jeder Entwurfsänderung und zwar in Echtzeit und mit nur einem Mausklick, wodurch sich die Feedbackschleifen von Monaten oder Wochen auf Tage verkürzt haben."

Verfügbarkeit

Die neuen Kohlenstoffanalyse-Funktionen von Bentley stehen Anwendern von iTwin Experience sofort und ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Es ist eine zusätzliche Lizenz für einen Rechner zur CO2-Bewertung (z. B. EC3 oder OneClickLCA) erforderlich, die Anwender direkt bei diesen Anbietern erwerben können.

