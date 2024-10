Der positive Newsflow bei der Pharma-Division von Bayer hält an. Nachdem das Unternehmen für Darolutamid (Nubeqa) den Antrag auf eine weitere Zulassung in den USA gestellt hat, rückt auch die mögliche Vertriebsgenehmigung von Elinzanetant in Europa einen Schritt näher. In den USA wurde der Antrag für das Medikament gegen Wechseljahresbeschwerden indes bereits Anfang August eingereicht.Ein kommerzieller Erfolg von Elinzanetant könnte dem DAX-Konzern helfen, eine perspektivisch zunehmende Erlöslücke ...

