Hohe Bewertungen bergen große Risiken, wie ASML am Dienstag gezeigt hat. Laut Hedgeye könnte auch diese Halbleiter-Aktie vor einem Crash stehen.Der Crash der Anteile des niederländischen Anlagenbauers ASML hat Anleger tief verunsichert: Droht in der an Fahrt gewinnenden Quartalssaison eine Welle von Enttäuschungen? Das Risiko hierfür ist angesichts der vielerorts hohen Bewertungen insbesondere bei Halbleiter-Aktien jedenfalls größer, als es sonst für die Berichtsperiode ohnehin der Fall ist. Geht es nach den Analysten des Research-Hauses Hedgeye ist Applied Materials der nächste Kandidat für einen Post-Earnings-Crash. Das Expertenteam sieht in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie …