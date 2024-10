Die Erste Group Bank Aktie zeigt sich in den letzten Tagen bemerkenswert stabil. Trotz eines leichten Kursrückgangs am 14. Oktober konnte das Wertpapier seine Position weitgehend behaupten. Am 16. Oktober notierte die Aktie bei 49,89 EUR, was einem Anstieg von 0,47% gegenüber dem Vortag entspricht. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich: Die Erste Group Bank Aktie verzeichnete einen Zuwachs von beachtlichen 54,01%.

Spannung vor Quartalsbericht

Die Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf den 31. Oktober 2024. An diesem Tag wird die Erste Group Bank voraussichtlich ihre Zahlen für das am 30. September abgelaufene Quartal veröffentlichen. Analysten erwarten mit Interesse die Ergebnisse, die Aufschluss über die aktuelle Geschäftsentwicklung des Finanzinstituts geben werden. Die stabilen Kurse der letzten Tage [...]

