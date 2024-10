Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) hat sich zuletzt wieder auf die Jagd nach neuen Rekordhochs begeben, doch nach einem Ausverkauf am Dienstag scheint damit vielleicht sehr schnell Schluss zu sein. Was bewegt die Papiere jetzt und wie kann es für Anleger jetzt weitergehen? ASML schockt den Markt Am Dienstag hat eine Gewinnwarnung des Maschinenbauers ASML, der essenzielle Produkte für die Chipindustrie fertigt, die Aktien von Nvidia & Co. massiv nach ...

