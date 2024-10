Die Anzeichen verdichten sich, dass es der Online-Modehändler aus dem Tal der Tränen schafft könnte. In den letzten Wochen zog der Kurs des DAX-Mitglieds um fast ein Drittel an, und die jüngsten Nachrichten aus Berlin untermauerten den positiven Trend. So waren die vorläufigen Zahlen von Zalando zum dritten Quartal besser ausgefallen als erwartet. Demnach verzeichnete der Mode-Onlinehändler ein Umsatzplus von fünf Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Das Ebit stieg von 23 Millionen auf 93 Millionen ...

