Die Commerzbank-Aktie zeigt sich am deutschen Aktienmarkt mit leichten Kursgewinnen. Zum jüngsten Handelszeitpunkt notierte das Papier bei 16,57 Euro, was einem Plus von 0,09 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 16,43 Euro und 16,59 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp zwei Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Ausblick auf künftige Entwicklung

Analysten sehen weiteres Potenzial für die Commerzbank-Aktie und geben ein mittleres Kursziel von 16,86 Euro an. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,05 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,514 Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Mit Spannung werden die Quartalszahlen für Q3 2024 erwartet, die voraussichtlich am 6. November veröffentlicht werden.

