Auf der Lenovo Tech World vertiefen die Unternehmen ihre Zusammenarbeit, um umfassende hybride KI-Funktionen und maßgeschneiderte generative KI-Agenten anzubieten, die Unternehmensdaten nutzen, um plattformübergreifend Intelligenz zu schaffen

Lenovo Chairman und CEO Yuanqing Yang stellte in seiner Keynote-Präsentation mit NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang auf der diesjährigen Lenovo Tech World Lenovos jährlicher globaler Technologie-Innovationsveranstaltung Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA vor. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA ermöglicht es Unternehmen, Daten und Intelligenz schneller und effizienter in Geschäftsergebnisse umzuwandeln, die Einführung von KI zu beschleunigen und einen höheren Return on Investment (ROI) zu erzielen. Dies wird durch Lenovos Full-Stack-Fähigkeiten und die Lenovo AI Library in Verbindung mit NVIDIAs KI-Software, Accelerated Computing und Netzwerken ermöglicht.

Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA kommt zu einer Zeit auf den Markt, in der Unternehmen zunehmend auf bewährte Lösungen setzen, um Innovationen voranzutreiben und besondere geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen. Eine aktuelle Umfrage von Lenovo ergab, dass 61 der CIOs es als sehr schwierig empfinden, den ROI ihrer KI-Investitionen nachzuweisen. Mit Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA ist es für Kunden möglich, dank vorab geprüfter und standardisierter Lrösungen, eine beschleunigte Bereitstellung zu erhalten.

"Die Bereitstellung von hybrider KI erfordert die Nutzung eines speziell entwickelten Portfolios und von KI-Services, die den Weg zu KI vereinfachen und reale Anwendungen für Unternehmen ermöglichen. Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA bringt das Beste beider Unternehmen zusammen, um schnelle und zuverlässige KI-Ergebnisse für Unternehmen aller Branchen zu gewährleisten. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA hilft Kunden, schneller Ergebnisse zu erzielen, indem sie ihren Mitarbeitern den Zugang zu relevanter Intelligenz über personenbezogene, betriebliche und öffentliche KI-Plattformen ermöglichen", so Yang.

"KI erfindet das Computerwesen neu und bringt Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt voran", sagte Huang. "Die Zusammenarbeit von Lenovo und NVIDIA revolutioniert das Enterprise Computing und hilft dabei, Unternehmen in Plattformen mit KI-Agenten und digitaler Intelligenz zu verwandeln, die eine unglaubliche Geschwindigkeit, Innovation und Produktivität ermöglichen."

Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA kombiniert umfassende KI-Funktionen, die für eine fabrikähnliche Industrialisierung und Zuverlässigkeit optimiert sind, mit einer Bibliothek anwendungsspezifischer KI-Lösungen, die Kunden helfen, die Hürden für den ROI von KI zu überwinden. Die beiden Unternehmen haben eng zusammengearbeitet, um NVIDIAs beschleunigte Rechen-, Netzwerk-, Software- und KI-Modelle in das modulare Lösungsframework Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA zu integrieren und so die Leistung zu optimieren. Auf der Keynote-Bühne der Tech World kündigten Lenovo und NVIDIA Lösungen an, die Kunden helfen sollen, Geschwindigkeit, Innovation, Produktivität und Energieeffizienz zu maximieren:

Lenovo AI Fast Start: Beschleunigte Bereitstellung

Mit Lenovo AI Fast Start können Unternehmen den Geschäftswert von Anwendungsfällen auf Personal AI-, Enterprise AI- und Public AI-Plattformen innerhalb weniger Wochen nachweisen. Lenovo AI Fast Start nutzt die Software-Plattform NVIDIA AI Enterprise, die NVIDIA NIM Microservices und NVIDIA NeMo für die Erstellung von KI-Agenten umfasst. Damit erhalten Kunden Zugang zu KI-Ressourcen, Experten und Partnern, die Unternehmen dabei helfen, generative KI-Anwendungsfälle mit ihren eigenen Daten schnell zu erstellen und auf die individuellen Anforderungen ihres Unternehmens zuzuschneiden, um die Relevanz in realen Umgebungen zu maximieren und die Bereitstellung im großen Maßstab zu beschleunigen.

Lenovo AI Library

Die KI-Bibliothek Lenovo AI Library erzeugt hybride KI mit bewährten KI-Beschleunigern für Anwendungsfälle, darunter domänenspezifische Sprachmodelle sowie funktionale und vertikale Agenten. Die vorvalidierten Lösungen in der Lenovo AI Library decken wichtige Anwendungsfälle in verschiedenen Bereichen ab, darunter Marketing, IT-Betrieb, Recht, Produktentwicklung und Kundendienst, und helfen Kunden, die Bereitstellung zu beschleunigen, um die Ergebnisse von KI zu verbessern. Lenovo und NVIDIA entwickeln auf den Plattformen NVIDIA AI Enterprise und zukünftig auch NVIDIA Omniverse anpassungsfähige funktionale und vertikale KI-Lösungsbeschleuniger für die Lenovo AI Library. Zusammen mit einem ausgewählten Ökosystem von KI-Innovatoren und Partnern wird Lenovo AI Services auch die kürzlich angekündigten NVIDIA NIM Agent Blueprints anpassen und integrieren, die ebenfalls Teil der Software-Plattform NVIDIA AI Enterprise sind.

Data and Technology Foundations for AI

Viele Unternehmen haben technologische Altlasten und benötigen Unterstützung bei der Modernisierung ihrer Plattformen, um den Wert von KI zu steigern. Der Lenovo Service "Data and Tech Foundations for AI" hilft Kunden dabei, die Bereitschaft ihrer Plattformen zu bewerten und dann pragmatische und kosteneffiziente Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Daten, Anwendungen und Cloud-Technologien mit bewährten Beschleunigern, Tools und Methoden zu modernisieren. Über den gesamten Stack hinweg wird Lenovo beschleunigte Rechen-, Netzwerk-, Software- und KI-Modelle von NVIDIA einsetzen, damit Kunden den maximalen Wert aus ihren Daten- und Technologieinvestitionen ziehen können.

KI-fähige Infrastruktur und Lenovo-Flüssigkeitskühlung Neptune

Angesichts der steigenden KI-Anforderungen muss sich das Computing in Unternehmen weiterentwickeln, um den Bedarf an einer allseits erhöhten Datenverarbeitung sowie den damit verbundenen steigenden Energiebedarf zu decken. Seit der ersten Ankündigung des hybriden KI-Ansatzes von Lenovo mit NVIDIA im Oktober 2023 hat sich das Lenovo Portfolio um mehr als 80 leistungsstarke und energieeffiziente Plattformen 1 erweitert. Die sechste Generation von Lenovo Neptune ist seit mehr als einem Jahrzehnt führend bei Innovationen im Bereich der Flüssigkeitskühlung und bietet Unternehmen aller Größenordnungen Supercomputing mit Wasserkühlung, die die NVIDIA Blackwell Plattform und KI im großen Maßstab effizient unterstützt. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA sorgt für mehr Energieeffizienz2 mit einem Portfolio aus leistungsstarker KI-fähiger Infrastruktur, Workstations, PCs und Verwaltungssoftware.

Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA stellt eine neue Ära der KI-Implementierung für Unternehmen weltweit dar, indem es ein Haupthindernis für den ROI von KI effektiv beseitigt. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf relevante Intelligenz von Hybrid-KI-Plattformen, so dass sie intelligentere Entscheidungen treffen können zur Optimierung von Prozessen, Steigerung der Produktivität, Verbesserung der Effizienz und Maximierung der Innovation für Wachstum. Durch die Vereinfachung des Bereitstellungsprozesses und die Freisetzung von Intelligenz mit KI-Agenten helfen Lenovo und NVIDIA Unternehmen, schnellere und zuverlässigere KI-Ergebnisse zu erzielen, die es ihnen ermöglichen, sich zu modernisieren und in der heutigen schnelllebigen und sich weiterentwickelnden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Weitere Informationen zu Lenovos Hybrid AI Advantage with NVIDIA finden Sie unter https://www.lenovo.com/us/en/services/ai-services/

1. Basierend auf Lenovo-Daten aus der internen Lenovo ISG-Forschung

2. Basierend auf Lenovo-Daten

LENOVO und NEPTUNE sind Marken von Lenovo. NVIDIA ist eine Marke der NVIDIA Corporation, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2024 Lenovo Group Limited.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 gelistet ist, 77.000 Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat das Unternehmen auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen aufgebaut, indem es weiter in Wachstumsbereiche expandiert hat, die den Fortschritt der "Neuen IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienstleistungen. Dieser Wandel zusammen mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com,und lesen die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241015435146/de/

Contacts:

Zeno Group im Auftrag von Lenovo: lenovossg@zenogroup.com