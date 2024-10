Dogecoin explodiert - Mit Musk nun zum Allzeithoch?

Lange war es ruhig um den größten aller Meme-Coins, doch nun schlägt er wieder voll zu. Dogecoin zeigt eine außergewöhnlich starke Performance und übertrifft alle anderen Token in den Top 100. Der Kurs kletterte auf 0,1265 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende September. Seit seinem Tiefpunkt im August konnte DOGE um beeindruckende 56 Prozent zulegen, was den Meme-Coin offiziell in einen Bullenmarkt katapultiert hat. Während Bitcoin die 68.000 US-Dollar-Marke überschritten hat, kehrt das Interesse an Kryptowährungen - insbesondere an Meme-Coins - deutlich zurück.

Handelsvolumen geht durch die Decke

DOGE profitiert von einem hohen Handelsvolumen. Laut Coinmarketcap lag das 24-Stunden-Handelsvolumen bei über 2,19 Milliarden US-Dollar, dem höchsten Niveau seit über zwei Wochen. Auch im Futures-Markt zeigt sich das steigende Interesse: Das Open Interest für Dogecoin-Futures stieg auf über 634 Millionen US-Dollar - ein deutliches Zeichen mit einem Zuwachs von knapp 30 Prozent..

DOGE open interest, Quelle: https://coinalyze.net/dogecoin/open-interest/

Meme-Coins erleben ein Comeback

Neben Dogecoin sind auch andere Meme-Coins wieder stark im Fokus. Bonk (BONK) legte in den letzten sieben Tagen um 14,2 Prozent zu, während Brett, Neiro und "Cat in a Dog's World" sogar um mehr als 20 Prozent gestiegen sind. Der Kryptomarkt insgesamt zeigt sich bullish, was vor allem durch den Aufschwung von Bitcoin angeheizt wird. Am 16. Oktober konnten Spot-ETFs Zuflüsse von 371 Millionen US-Dollar verzeichnen, was die positive Stimmung weiter befeuert.

Ist Elon Musk im Spiel?

Doch nicht nur das allgemeine Marktgeschehen treibt Dogecoin. Es kursieren Gerüchte, dass Elon Musk erneut eine Rolle spielen könnte. Tesla soll kürzlich Bitcoins im Wert von 225 Millionen US-Dollar in unbekannte Wallets verschoben haben, was Spekulationen anheizt, dass das Unternehmen möglicherweise Dogecoin kaufen könnte. Musk hat in der Vergangenheit seine Unterstützung für DOGE mehrfach öffentlich gezeigt, und sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, könnte DOGE tatsächlich auf neue Höhen katapultiert werden.

Auch der bekannte Krypto-Analyst Bluntz (284.000 Follower auf X) hat sich dazu geäußert:

"$DOGE dreht heute komplett durch, während alle anderen Meme-Coins abrutschen. Da braut sich was zusammen, und ich habe das Gefühl, dass es mit Elon zu tun hat."

$doge going mental today while all the other memes have been sliding.



somethings cooking and i cant help but feel its something elon related



pic.twitter.com/2yyNiWnfQA - Bluntz (@Bluntz_Capital) October 16, 2024

Technische Indikatoren signalisieren weitere Anstiege

Auch die technischen Indikatoren stehen gut. DOGE hat in den letzten Tagen die 50- und 200-Tages-Durchschnitte überschritten, was die Chance eröffnet, dass sich bald ein Golden Cross bildet. Das letzte Mal, als dieses Muster im November auftauchte, schoss der Dogecoin-Kurs um mehr als 53 Prozent in die Höhe. Sollte der Widerstand bei 0,1318 US-Dollar durchbrochen werden, könnte der nächste Anstieg DOGE auf 0,1440 US-Dollar führen - das höchste Level seit Juni.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.