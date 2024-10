New York - Nach dem Rückschlag am Vortag haben die US-Börsen zur Wochenmitte erst einmal keine klare Richtung gefunden. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent auf 42.880,03 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch hingegen 0,06 Prozent auf 5.811,94 Punkte. Für den am Dienstag besonders schwachen technologielastigen Nasdaq 100 ging es um weitere 0,42 Prozent auf 20.075,85 Punkte nach unten. Neue US-Konjunkturdaten ...

