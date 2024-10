Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

16.10.2024 / 17:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE



Unternehmen: Cantourage Group SE

ISIN: DE000A3DSV01



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.10.2024

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Starke Ergebnisentwicklung in Q3 illustriert Skalierbarkeit des Geschäftsmodells - Guidance und Prognosen angehoben



Die Cantourage Group SE hat am 9. Oktober in einer Ad-hoc-Meldung die Rahmendaten zur Entwicklung im dritten Quartal veröffentlicht, die noch stärker ausfielen als von uns erwartet. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen auch im Schlussquartal das aktuelle Marktumfeld zu seinem Vorteil nutzen wird, sehen die Aktie jedoch durch die politischen Diskussionen rund um das Thema Cannabis vorerst belastet.

Nachdem das Unternehmen bereits im September die Umsatzentwicklung bis August gemeldet hatte (24,9 Mio. EUR), wurde nun der Umsatz für das komplette dritte Quartal in Höhe von 13,2 Mio. EUR (+130 % yoy) bekanntgegeben. Entsprechend lag der September mit 5,2 Mio. EUR Umsatz nochmals über dem bereits starken Wert im August (4,9 Mio. EUR) und über unserer Erwartung (4,7 Mio. EUR). Der wesentliche Grund für die anhaltend starke Umsatzentwicklung ist, dass in den vergangenen Monaten zahlreiche Menschen in Deutschland den erleichterten Zugang zur Cannabistherapie genutzt haben. Nach Aussagen des Unternehmens können nun viele, die sich zuvor aufgrund von Beschwerden wie Schlafstörungen oder Schmerzen selbst therapiert und dabei auf unsichere Schwarzmarktprodukte zurückgegriffen haben, auf sichere Präparate in Arzneimittelqualität setzen. Hierfür werden auch zunehmend Telemedizin-Plattformen wie die von Cantourage genutzt (www.telecan.eu). Folglich sieht das Unternehmen auch in den kommenden Monaten eine anhaltend starke Topline-Entwicklung und hat den Ausblick für das Gesamtjahr auf einen Umsatz von mindestens 40,0 Mio. EUR angehoben (zuvor: 37,0 bis 43,0 Mio. EUR).



Sehr erfreulich ist, dass sich die starke Umsatzentwicklung von Cantourage nun auch in der Ergebnisentwicklung niederschlägt und im dritten Quartal zu einem EBITDA in der Bandbreite von 0,9 bis 1,1 Mio. EUR geführt haben dürfte, was deutlich über unserer Erwartung liegt (0,5 Mio. EUR). Die nun gemeldete Ergebnisgröße illustriert jedoch aus unserer Sicht die grundsätzliche Skalierbarkeit des Blütengeschäfts von Cantourage. Diese war in den vergangenen Quartalen aufgrund der fortlaufenden Kapazitätserweiterungen in der Produktion sowie dem Ausbau der internen Strukturen bislang nicht sichtbar.



Prognosenanpassung: Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr aufgrund der stärker als erwarteten Entwicklung in Q3 angehoben. Für 2025 belassen wir unsere Erwartungen hingegen unverändert, da diese bereits ein durchschnittliches Umsatzniveau leicht oberhalb der letzten zwei Monate implizieren. Gleichzeitig dürfte die Ertragsentwicklung in Q3 unserer Ergebniserwartung für 2025 Sichtbarkeit verleihen.

Fazit: Die Aktienkursentwicklung des Unternehmens ist im laufenden Jahr bislang ernüchternd und dürfte insbesondere durch die anhaltende politische Diskussion um das Thema Cannabis-Legalisierung getrieben sein. Gleichzeitig ist die operative Entwicklung der letzten Monate beeindruckend und zeigt unserer Meinung nach die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von Cantourage. Entsprechend bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 11,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31067.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2009949 16.10.2024 CET/CEST



°