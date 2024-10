Der französische Photovoltaik-Hersteller Carbon ist derzeit in ein Patentverfahren mit JA Solar verwickelt, bei dem es um tunnelnde Siliziumoxidschichten (SiO2), dotierte Polysiliziumschichten und Elektroden in Topcon-Produkten geht. von pv magazine Global Der chinesische Solarmodulhersteller JA Solar und das in Frankreich ansässige Unternehmen Carbon diskutieren derzeit über patentrechtliche Unstimmigkeiten, wie zunächst von der chinesischen Firma Astronergy behauptet und später von JA Solar selbst bestätigt wurde. pv magazine hatte zunächst berichtet, dass JA Solar eine Klage gegen Carbon eingereicht ...

