Der Batteriehersteller hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Mittel sollen für den Ausbau des Portfolios genutzt werden. Voltfang hat in einer überzeichneten Serie-A-Finanzierungsrunde mehr als sieben Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Die Runde sei von Deeptech und Forward One sowie Interzero angeführt worden, teilte das Aachener Batterieunternehmen am Mittwoch mit. Auch Bestandsinvestoren wie PT1, AENU, Helen Ventures, Daphni, Aurum Impact (Family Office von Goldbeck) und Maximilian Viessmann hätten sich erneut beteiligt. Voltfang will das Geld nutzen, um ...

