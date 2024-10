Nach dem deutlichen Kursrücksetzer in der vergangenen Woche kann sich die Aktie von Tesla in der laufenden Woche stabilisieren. Auch am heutigen Mittwoch kann das Papier leichte Zugewinne verzeichnen. Nach dem von Anlegern enttäuschend interpretierten Robotaxi-Event steht nun aber bereits das nächste wichtige Event bevor.Anleger zeigten sich vom Robotaxi-Event in der vergangenen Woche enttäuscht. Sie hatten sich mehr Einzelheiten zur Produktion und Zeitplan der neuen Fahrzeuge erhofft. Zudem wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...