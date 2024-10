Die Tesla-Aktie zeigte sich im NASDAQ-Handel relativ stabil und notierte bei 219,71 USD. Trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal 2024 bleibt das Interesse der Anleger hoch. Der Elektroautohersteller präsentierte einen Gewinn je Aktie von 0,46 USD, was unter dem Vorjahreswert von 0,85 USD lag. Der Umsatz stieg jedoch leicht um 2,30 Prozent auf 25,50 Mrd. USD.

Ausblick und Expansionspläne

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,24 USD je Aktie. Zudem erhielt Tesla kürzlich eine umweltrechtliche Genehmigung für den Ausbau seines Werks in Grünheide, was auf weitere Expansionspläne hindeutet. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 23. Oktober 2024 erwartet und könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

