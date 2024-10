Washington - US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat ein Sicherheitspaket im Wert von 425 Millionen US-Dollar zugesagt. Darin sollen zusätzliche Luftabwehrkapazitäten, gepanzerte Fahrzeuge und Munition enthalten sein, teilte das Weiße Haus mit. Selenskyj soll dem US-Präsidenten in dem Telefonat zudem seinen "Siegesplan" vorgestellt haben.



Biden will das verschobene Treffen der Verteidigungskontaktgruppe für die Ukraine im November digital nachholen, um sich über zusätzliche Unterstützung für die Ukraine abzustimmen, hieß es weiter. Das Treffen war ursprünglich für Bidens Deutschlandbesuch geplant, welcher jedoch wegen Hurrikan "Milton" verschoben wurde.



Der US-Präsdident wird nun am späten Donnerstagabend in Berlin erwartet. Geplant ist auch ein Vierertreffen, an dem neben Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch der französische Präsident Emmanuel Macron sowie der britische Regierungschef Keir Starmer teilnehmen sollen.



Der ukrainische Präsident wird derweil als Gast beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag erwartet. Er soll zudem am Treffen der Nato-Verteidigungsminister teilnehmen. Auch bei diesen Zusammenkünften will Selenskyj seinen "Siegesplan" vorstellen.

