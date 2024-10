Aus "strategischen Gründen" übergibt die Eigentümerin EnBW das Bestandsgeschäft der vor allem auf Mietlösungen für Photovoltaik-Anlagen spezialisierten DZ4 mit Stichtag 1. Dezember zu einem Großteil an den Finanzierungs- und Serviceanbieter Bullfinch Asset. Auch der übrige Bestand soll bis zum Jahresende abgegeben werden. Per E-Mail wurden am 14. Oktober zahlreiche Kunden der Hamburger DZ4 GmbH über "eine wichtige Veränderung" informiert: Ab dem 1. Dezember, so die Mitteilung des 2012 als Anbieter von Miet- und Pachtmodellen für private Photovoltaik-Anlagen gegründeten Unternehmens, "wird die ...

