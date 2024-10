Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Verband der Familienunternehmer schlägt angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland Alarm, berichten die Analysten der NORD/LB."Die Situation ist extrem ernst", habe Verbandspräsidentin Ostermann gesagt. Eine aktuelle Umfrage des Verbandes habe ergeben, dass die aktuelle Geschäfts- und Auftragslage der Familienunternehmen noch nie so schlecht gewesen sei wie derzeit. Ostermann habe zwei Moratorien gefordert, um die Lage für die Unternehmen in Deutschland zu verbessern. Zum einen dürfe es keine weitere Bürokratie mehr geben, vor allem auch seitens der EU. Zum zweiten habe sie ein Moratorium bei den Sozialversicherungsabgaben angemahnt. ...

