Linz (www.anleihencheck.de) - Mit heutigem Tag um 14:15 steht der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank auf der Agenda, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Senkung des Leitzinses um 25 BP auf 3,40% werde von den Marktteilnehmern zu nahezu 100% eingepreist. Könnte es Angesichts dieser vermeintlichen Gewissheit im Laufe des Tages dennoch zu einer erhöhten Volatilität, sprich Bewegung im EUR/USD Kurs kommen? Zwei Szenarien seien folglich denkbar. Zum einen könnte die EZB den Markt mit einer kräftiger als erwarteten Zinssenkung (50 BP) überraschen. Zum anderen könnte Lagarde, die Präsidentin der EZB, in ihrer Rede eine künftige weitere Abschwächung der Wirtschaft als wahrscheinlich betonen. Beide Fälle würden zu einer erhöhten Volatilität zu Lasten des Euros beitragen. Währungsabsicherungsinstrumente wie das Devisentermingeschäft würden vor künftigen Kursschwankungen schützen. (17.10.2024/alc/a/a) ...

