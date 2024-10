FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 280 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 135 (110) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALEON PRICE TARGET TO 454 (447) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2850 (3000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4000 (4200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 830 (950) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 205 (209) PENCE - BUY - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1130 (1060) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1875 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 320 (335) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1560 (1610) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5250 (5300) PENCE - 'NEUTRAL'



