Bereich der Telemedizin baut UNIQA das telemedizinische Angebot gemeinsam mit ihrem Corporate Startup Mavie weiter aus. Als neuer Kooperationspartnerin im Rahmen von telemedizinischen Angeboten ermöglicht Mavie Telemed den österreichweiten Zugang zu ärztlichen Beratungen und Rezepten über eine sichere und benutzerfreundliche digitale Plattform. " Mit den Angeboten von Mavie Telemed bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen noch niederschwelligeren Zugang zu medizinischen Angeboten ", betont René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG . " Umfragen zeigen, dass Patientinnen und Patienten die Vorteile von ortsunabhängigen Videosprechstunden schätzen, weil sowohl die Anfahrt, die Wartezeit in der Praxis und auch das Ansteckungsrisiko entfallen. Beispielsweise können Konsultationen um das Ausstellen von Rezepten oder das Besprechen von Laborergebnissen so besonders effizient abgewickelt werden. "



" Durch die Kooperation von UNIQA und Mavie Telemed können wir 500.000 UNIQA Kund:innen Zugang zu hybrider Gesundsheitsversorgung bieten. Die Ergänzung von herkömmlichen Gesundheitsangeboten um digitale Services ermöglicht schnellen Zugang zu ärztlicher Expertise in ganz Österreich, auch außerhalb klassischer Ordinationszeiten. Ich bin überzeugt, dass eine hybride Gesundsheitsversorgung die Zukunft ist und den Kundinnen und Kunden von UNIQA einen erheblichen Mehrwert bieten wird ", ergänzt Gerald Lippert, Direktor Telemedizin bei Mavie Next .



Telemedizinische Konsultationen in Direktverrechnung für UNIQA Privatarzt-Kund:innen



Ab sofort können rund 500.000 anspruchsberechtigte UNIQA Kund:innen mit Privatarzt-Versicherung ärztliche Beratungen über Mavie Telemed nutzen. Diese werden im Rahmen einer Aktion bis Ende 2025 direkt mit UNIQA abgerechnet. Die Leistungen über Mavie Telemed werden dem Höchstsatz für ambulante ärztliche Heilbehandlungen angerechnet.



Der Telemedizin-Dienst bietet werktags von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr rasche Termine für Online- Konsultationen mit Ärzt:innen per Videoanruf, Telefon oder Chat. Während der Beratung erhalten Patient:innen Ratschläge und Behandlungsempfehlungen. Bei Bedarf werden Rezepte digital übermittelt, die in jeder Apotheke eingelöst werden können.

anspruchsberechtigte Kund:innen direkten Zugang zum Mavie Telemed Portal, auf dem sie ihren online Arzttermin buchen können.

Nähere Informationen zu den telemedizinischen Services von Mavie Telemed finden UNIQA Kund:innen auf uniqa.at .



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 17 Ländern knapp 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 14 Märkten vertreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



