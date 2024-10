FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 950 auf 825 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Seines Erachtens wurde zwar mit einer Kürzung der Bruttomarge beim Lithographiehersteller gerechnet, aber nicht damit, dass Samsung sowohl mit Blick auf Speicherchips als auch bei der Auftragsfertigung erhebliche Kürzungen vornehmen will, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei der Hauptgrund für seine nach unten korrigierten 2025er Umsatzschätzungen für ASML./ck/bek



