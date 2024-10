HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen für das dritte Quarta auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Oliver Schwarz rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit soliden Resultaten des Spezialchemiekonzerns. Vor allem dank des robusten Geschäfts mit dem Tierfuttereiweiß Methionin sollte der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) fast auf dem Niveau des Vorquartals liegen. Das einzige Haar in der Suppe dürfte die nicht mehr zum Kerngeschäft zählende Sparte Performance Materials sein, die wohl weiter mit einer schwachen Nachfrage ringe./mis/bek



