Geretsried (ots) -1,3 Mio. Pizzen mit Sonnenstrom: Gustavo Gusto produziert mit PV-Anlage von E.ONFür eine gute Pizza braucht es vor allem drei Dinge: guten und von Hand geformten Teig, frische Zutaten und viel Sonne. Durch Sonne reifen aber nicht nur die Tomaten für Teig, fruchtige Soße und Belag. Sonne ist künftig auch Energielieferant für die Produktion der Premium-Tiefkühlpizzen im Thüringer Werk von Gustavo Gusto.Die von E.ON Deutschland geplante und installierte Dach-Photovoltaik-Anlage erzeugt ausreichend Solarstrom, um künftig pro Jahr rechnerisch mehr als 1,3 Millionen Tiefkühlpizzen klimafreundlich produzieren zu können.Die PV-Anlage mit einer Leistung von über 314 Kilowatt-Peak (kWp) wurde auf einer Dachfläche von über 2.300 Quadratmetern errichtet. Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland unter anderem verantwortlich für Photovoltaiklösungen, sagt: "Die bei Gustavo Gusto von uns installierte Anlage spart jährlich bis zu 132 Tonnen CO2 ein - das entspricht etwa dem CO2-Ausstoß, den ein Verbrenner-Pkw erzeugen würde, wenn man damit 17-mal den Äquator umrundet. Von einer kleineren Anlage auf dem Privathaus über große Aufdachanlagen wie bei Gustavo Gusto bis hin zu Solarparks - die Photovoltaik leistet einen wichtigen Beitrag auf unserem gemeinsamen Weg zur Dekarbonisierung."Der Tiefkühlpizza-Hersteller produziert in Deutschland täglich an zwei Standorten mehrere hunderttausend Pizzen. Im Werk Artern in Thüringen legt Gustavo Gusto dabei bewusst den Fokus auf Eigennutzung des Solarstroms für den gesamten Produktionsvorgang. Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto, sagt: "Diese neue Anlage ist ein weiterer Schritt beim Ausbau unserer klimafreundlichen und nachhaltigen Produktion: Auf den Dächern wird der Strom erzeugt, der in den Produktionshallen darunter direkt in den Anlagen eingesetzt wird. Eine Netzeinspeisung des überschüssigen Stroms erfolgt somit nur in den Randzeiten und am Wochenende."Gut zu wissen: Da die Deutschen pro Jahr im Schnitt 4,6 Kilogramm an Tiefkühlpizzen verzehren*, kann mit der in Artern per Solarstrom produzierten Menge der Hunger von umgerechnet über 130.000 Deutschen gestillt werden.* Quelle: Statista (2024) - Absatz von Tiefkühlpizzen in Deutschland bis 2023 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/298095/umfrage/absatz-von-tiefkuehlpizza-in-deutschland/#:~:text=Pizza%20als%20popul%C3%A4res%20Tiefk%C3%BChlprodukt&text=vier%20Millionen%20Tonnen.-,Rund,27%20Prozent%20des%20Absatzes%20aus.)Über E.ON Energie Deutschland:Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energie-unternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die Versorgung mit Strom und Erdgas zu fairen Preisen - mit einem mehrfach ausgezeichneten Kundenservice. Mit diesen Energielösungen zu Photovoltaik und Energiespeichern, Wärmepumpen, Elektromobilität, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen ist E.ON der Anbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt.Die Vertriebsgruppe, zu der die E.ON Energie Dialog GmbH, die E WIE EINFACH GmbH, die eprimo GmbH sowie weitere regional verankerte Energieversorgungs-unternehmen gehören, hat zahlreiche Standorte im ganzen Bundesgebiet. Hauptsitz ist München. Rund 14 Millionen Privat-, Geschäfts- und Industriekunden profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds als auch von der regionalen Präsenz vor Ort.Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der E.ON SE.Über Gustavo GustoGustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen auch in den Niederlanden und seit Oktober 2023 im Großhandel erhältlich.Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2024 wurde die Marke unter anderem dreimal "Bestseller des Jahres", dreimal "Topmarke des Jahres", viermal "Wachstumschampion" und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas.Pressekontakt:Rückfragen, Wünsche oder Probierpizzen? Gerne!Gustavo Gusto GmbH & Co. KGPressestellePatricia FranziusBöhmerwaldstraße 5582538 GeretsriedTelefon: +49 (0) 8171 90 83 830E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comOriginal-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132585/5888935