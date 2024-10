Die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000) hat sich in den letzten sechs Wochen in einem Kursbereich zwischen 55 und 58 € stabilisiert. Der seit einem halben Jahr andauernde Abwärtstrend ist aber immer noch nicht gebrochen. Wohin wird sich der Kurs der Mercedes-Aktie in den kommenden Monaten entwickeln? Das sind die Stimmen der Analysten Die Bandbreite der Kursziele ist bei der Mercedes-Benz-Aktie dieser Tage so groß wie bei fast keinem anderen DAX-Konzern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...