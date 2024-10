Studien zu BRUKINSA (Zanubrutinib), dem BTK-CDAC-Degrader BGB-16673 und dem BCL2-Inhibitor Sonrotoclax wurden in eingeladenen Vorträgen und mündlichen Präsentationen vorgestellt

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es Forschungsergebnisse aus Studien zur Bewertung von BRUKINSA (Zanubrutinib), Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Chimär-Degradierungsaktivierungsverbindung (CDAC) BGB-16673 und B-Zell-Lymphom 2 (BCL2) Inhibitor Sonrotoclax bei Patienten mit Waldenström-Makroglobulinämie auf dem 12. Internationalen Workshop über Waldenström-Makroglobulinämie (IWWM) vom 17. bis 19. Oktober in Prag, Tschechische Republik, vorstellen wird.

BeiGene ist mit sieben Präsentationen auf dem IWWM 2024 vertreten, und Dr. Mehrdad Mobasher, Chief Medical Officer, Hämatologie bei BeiGene, wird die Eröffnungsrede mit dem Titel "Innovating for Impact: How BeiGene is Advancing Products and Pipeline to Address Waldenstrom's Macroglobulinemia and Beyond" ("Innovationen mit Wirkung: Wie BeiGene Produkte und Pipeline weiterentwickelt, um Waldenström-Makroglobulinämie und andere Krankheiten zu behandeln") halten.

"Waldenström-Makroglobulinämie ist eine seltene und unheilbare Krebserkrankung, und viele Patienten erleiden nach den ersten Behandlungslinien ein Therapieversagen", so Dr. Mobasher. "Unser BTK-Inhibitor BRUKINSA ist mittlerweile zur Standardbehandlung für diese Patienten geworden und zeigt, wie unsere Langzeit-Follow-up-Daten bei IWWM belegen, weiterhin tiefe und dauerhafte Reaktionen bei günstiger Sicherheit. Weitere Präsentationen zeigen unser anhaltendes Engagement für die Entwicklung und Bewertung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Waldenström-Makroglobulinämie und enthalten Ergebnisse aus Phase-1-Studien zu unserem BTK-CDAC-Degrader BGB-16673 und dem BCL2-Inhibitor Sonrotoclax. Wir sind von diesen Ergebnissen ermutigt und freuen uns darauf, diese Wirkstoffe weiterzuentwickeln, um mehr Patienten mit WM zu helfen."

Während der IWWM werden die Forschungsergebnisse von BeiGene in zwei eingeladenen Vorträgen, drei mündlichen Präsentationen und zwei Postern vorgestellt. Die wichtigsten Präsentationen sind unten aufgeführt.

IWWM-Sitzung

Titel Uhrzeit

(CEST) Sitzung

Typ Asset Wichtigste Ergebnisse BTK-Inhibitoren in WM I 18. Oktober, 11:30 -12:30 Uhr) Mündliche Präsentation BRUKINSA Langzeitdaten zur Sicherheit und Wirksamkeit von ASPEN LTE1, einer Langzeit-Verlängerungsstudie zur Bewertung von mit Ibrutinib behandelten Patienten aus ASPEN, die auf BRUKINSA umgestellt wurden, zeigen, dass eine Verschlechterung der durch die Ibrutinib-Behandlung hervorgerufenen Nebenwirkungen nach der Umstellung auf BRUKINSA selten war, ebenso wie das Auftreten neuer Ereignisse. Die Studie kommt auch zu dem Ergebnis, dass die Wirksamkeit bei diesen Patienten erhalten bleibt oder sich verbessert. BTK-I-Intoleranz und resistente Erkrankung (18. Okt. 18, 14:30-15:30 Uhr) Eingeladener Vortrag BGB-16673 Vorläufige Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus der Phase-1-Studie CaDAnCe-101 zeigen, dass BGB-16673 ein verträgliches Sicherheitsprofil aufweist und eine vielversprechende Antitumoraktivität bei stark vorbehandelten Patienten mit rezidiviertem/refraktärem (R/R) MW, die gegenüber BTK-Inhibitoren resistent sind, aufweist, einschließlich solcher mit BTK- und CXCR4-Mutationen. BGB-16673 wurde kürzlich von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) der Fast-Track-Status für die Behandlung von R/R chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinzelligem lymphatischem Lymphom (CLL/SLL) erteilt. Eingeladener Vortrag BRUKINSA Aktualisierte Ergebnisse einer Phase-2-Studie mit MW-Patienten, die auf BRUKINSA umgestellt wurden, nachdem sie andere BTK-Inhibitoren, darunter Ibrutinib und Acalabrutinib, nicht vertragen hatten, zeigen, dass die meisten unerwünschten Ereignisse (UE), die zu einer Unverträglichkeit führten, nach der Behandlung mit BRUKINSA nicht erneut auftraten. Darüber hinaus blieb die Wirksamkeit bei diesen Patienten erhalten oder verbesserte sich. WM-Posterpräsentationen und Empfang (18. Okt. 16:30-18:30 Uhr) Poster BRUKINSA Eine Analyse der Phase-3-ASPEN-Studie zeigt, dass die Symptomrückbildung bei peripherer Neuropathie (PN) mit BTK-Inhibitoren mit der Tiefe des Ansprechens auf die Erkrankung korreliert, wobei die Symptomrückbildung bei Patienten, die eine PN-Rückbildung erreichen, mit BRUKINSA schneller erfolgt als mit Ibrutinib. Poster N/A Die Ergebnisse einer in Großbritannien durchgeführten patientenzentrierten Umfrage zeigen, dass die aktive Überwachung asymptomatischer Patienten mit MW sehr unterschiedlich ist, wobei mehr als die Hälfte der Teilnehmer angab, dass ihre Erfahrung verbessert werden könnte. Plenarsitzung II (19. Okt. 19, 9-10 Uhr) Mündliche Präsentation Sonrotoclax Die Ergebnisse der Phase-1-Studie zeigen, dass Sonrotoclax im Allgemeinen gut vertragen wurde und die vorläufige Antitumoraktivität bei Patienten mit stark vorbehandeltem R/R-WM ermutigend ist. Klinische Studien für MW II in Arbeit (19. Okt. 16-17 Uhr) Mündliche Präsentation Sonrotoclax Die Präsentation zu laufenden Studien gibt einen Überblick über eine Phase-2-Studie zu Sonrotoclax bei Patienten mit R/R MW, die zuvor mit einer BTK-Inhibitor-Therapie oder einer auf Anti-CD20 basierenden systemischen Therapie behandelt wurden.

Über die Waldenström-Makroglobulinämie (WM)

Die Waldenström-Makroglobulinämie (WM) ist ein seltenes B-Zell-Lymphom, das bei weniger als 2 der Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphomen auftritt.1 Die Krankheit betrifft in der Regel ältere Erwachsene und tritt hauptsächlich im Knochenmark auf, obwohl auch Lymphknoten und die Milz betroffen sein können.2 In der Regel sind die Patienten zwischen 60 und 70 Jahre alt. Aus unbekannten Gründen tritt die WM bei Männern fast doppelt so häufig auf wie bei Frauen und ist bei Kaukasiern häufiger als bei anderen ethnischen Gruppen.3 Die WM ist eine seltene Krebsart, die nur bei etwa drei bis fünf von einer Million Menschen pro Jahr auftritt2

Über BRUKINSA (Zanubrutinib)

BRUKINSA ist ein niedermolekularer Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), der durch Optimierung von Bioverfügbarkeit, Halbwertszeit und Selektivität eine vollständige und anhaltende Hemmung des BTK-Proteins bewirkt. Mit einer differenzierten Pharmakokinetik im Vergleich zu anderen zugelassenen BTK-Inhibitoren hemmt BRUKINSA nachweislich die Proliferation maligner B-Zellen in einer Reihe von krankheitsrelevanten Geweben.

US-Indikationen und wichtige Sicherheitsinformationen für BRUKINSA (Zanubrutinib)

INDIKATIONEN

BRUKINSA ist ein Kinase-Inhibitor, indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit:

Chronische lymphatische Leukämie (CLL) oder kleines lymphozytisches Lymphom (SLL).

Waldenström-Makroglobulinämie (WM).

Mantelzelllymphom (MCL), die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben.

Rezidiviertes oder refraktäres Marginalzonenlymphom (MZL), die mindestens eine Anti-CD20-basierte Therapie erhalten haben.

Rezidiviertes oder refraktäres follikuläres Lymphom (FL), in Kombination mit Obinutuzumab, nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien.

Die Indikationen MCL, MZL und FL wurden im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der Gesamtansprechrate und der Dauerhaftigkeit des Ansprechens genehmigt. Die weitere Zulassung für diese Indikationen kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Blutungen

Bei Patienten mit hämatologischen Malignomen, die mit BRUKINSA behandelt wurden, traten tödliche und schwere Blutungen auf. Blutungen 3. Grades oder höher, einschließlich intrakranieller und gastrointestinaler Blutungen, Hämaturie und Hämothorax, wurden bei 3,8 der mit BRUKINSA in klinischen Studien behandelten Patienten gemeldet, wobei bei 0,2 der Patienten Todesfälle auftraten. Blutungen jeglichen Grades, mit Ausnahme von Purpura und Petechien, traten bei 32 der Patienten auf.

Blutungen traten bei Patienten mit und ohne gleichzeitige Thrombozytenaggregationshemmung oder Antikoagulationstherapie auf. Die gleichzeitige Gabe von BRUKINSA mit Thrombozytenaggregationshemmern oder Antikoagulanzien kann das Blutungsrisiko weiter erhöhen.

Achten Sie auf Anzeichen und Symptome von Blutungen. Setzen Sie BRUKINSA ab, wenn eine intrakranielle Blutung jeglichen Grades auftritt. Berücksichtigen Sie das Nutzen-Risiko-Verhältnis, wenn Sie BRUKINSA 3-7 Tage vor und nach der Operation absetzen, je nach Art der Operation und Blutungsrisiko.

Infektionen

Bei Patienten mit hämatologischen Malignomen, die mit BRUKINSA behandelt wurden, traten tödliche und schwere Infektionen (einschließlich bakterieller, viraler oder pilzlicher Infektionen) sowie opportunistische Infektionen auf. Infektionen des Schweregrads 3 oder höher traten bei 26 der Patienten auf, am häufigsten Lungenentzündung (7,9 %), und bei 3,2 der Patienten traten tödliche Infektionen auf. Es traten Infektionen aufgrund einer Reaktivierung des Hepatitis-B-Virus (HBV) auf.

Bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko ist eine Prophylaxe gegen Herpes-simplex-Virus, Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie und andere Infektionen gemäß dem Behandlungsstandard in Betracht zu ziehen. Patienten sind auf Fieber oder andere Anzeichen und Symptome einer Infektion zu überwachen und zu untersuchen und entsprechend zu behandeln.

Zytopenien

Bei mit BRUKINSA behandelten Patienten traten Zytopenien 3. oder 4. Grades auf, darunter Neutropenie (21 %), Thrombozytopenie (8 %) und Anämie (8 %) gemäß Labormessungen Eine Neutropenie 4. Grades trat bei 10 der Patienten auf, eine Thrombozytopenie 4. Grades bei 2,5 der Patienten

Während der Behandlung regelmäßig das Blutbild kontrollieren und die Behandlung unterbrechen, die Dosis reduzieren oder die Behandlung abbrechen, wenn dies gerechtfertigt ist. Bei Bedarf mit Wachstumsfaktoren oder Transfusionen behandeln.

Sekundäre Primärtumore

Bei 14 der mit BRUKINSA behandelten Patienten traten sekundäre Primärtumore auf, darunter auch Nicht-Hautkarzinome. Am häufigsten traten sekundäre Nicht-Melanom-Hautkarzinome (8 %) auf, gefolgt von anderen soliden Tumoren bei 7 der Patienten (darunter Melanome bei 1 der Patienten) und hämatologischen Malignomen (0,7 %). Weisen Sie die Patienten an, Sonnenschutzmittel zu verwenden, und überwachen Sie die Patienten auf die Entwicklung sekundärer Primärtumore.

Herzrhythmusstörungen

Bei mit BRUKINSA behandelten Patienten traten schwere Herzrhythmusstörungen auf. Bei 4,4 der mit BRUKINSA behandelten Patienten wurde über Vorhofflimmern und Vorhofflattern berichtet, darunter bei 1,9 der Patienten Fälle von Grad 3 oder höher. Bei Patienten mit kardialen Risikofaktoren, Bluthochdruck und akuten Infektionen besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko. Bei 0,3 der Patienten wurden ventrikuläre Arrhythmien Grad 3 oder höher gemeldet.

Achten Sie auf Anzeichen und Symptome von Herzrhythmusstörungen (z. B. Herzklopfen, Schwindel, Ohnmacht, Atemnot, Brustschmerzen), behandeln Sie diese entsprechend und wägen Sie die Risiken und Vorteile einer fortgesetzten Behandlung mit BRUKINSA ab.

Hepatotoxizität, einschließlich arzneimittelinduzierter Leberschäden

Hepatotoxizität, einschließlich schwerer, lebensbedrohlicher und potenziell tödlicher Fälle von arzneimittelinduzierter Leberschädigung (DILI), ist bei Patienten aufgetreten, die mit Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren, einschließlich BRUKINSA, behandelt wurden.

Bilirubin und Transaminasen zu Beginn und während der Behandlung mit BRUKINSA untersuchen. Bei Patienten, die nach der Behandlung mit BRUKINSA abnormale Leberwerte aufweisen, häufiger auf Leberfunktionsstörungen und klinische Anzeichen und Symptome einer Lebertoxizität überwachen. Bei Verdacht auf DILI BRUKINSA absetzen. Bei Bestätigung einer DILI BRUKINSA absetzen.

Embryo-fötale Toxizität

Aufgrund von Befunden bei Tieren kann BRUKINSA bei Verabreichung an eine schwangere Frau fötale Schäden verursachen. Die Verabreichung von Zanubrutinib an trächtige Ratten während der Organogenese verursachte eine embryonale und fötale Toxizität, einschließlich Missbildungen bei Expositionen, die fünfmal höher waren als die bei Patienten mit der empfohlenen Dosis von 160 mg zweimal täglich berichteten. Frauen sollten während der Einnahme von BRUKINSA und eine Woche nach der letzten Dosis nicht schwanger werden. Männern wird geraten, während der Behandlung und eine Woche nach der letzten Dosis kein Kind zu zeugen. Wenn dieses Medikament während der Schwangerschaft eingenommen wird oder wenn die Patientin während der Einnahme dieses Medikaments schwanger wird, sollte die Patientin über die potenzielle Gefahr für den Fötus aufgeklärt werden.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Die häufigsten Nebenwirkungen (=30 %), einschließlich Laboranomalien, bei Patienten, die BRUKINSA (N=1729) erhielten, sind eine verminderte Neutrophilenzahl (51 %), eine verminderte Thrombozytenzahl (41 %), Infektionen der oberen Atemwege (38 %), Blutungen (32 %) und Schmerzen des Bewegungsapparats (31 %).

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

CYP3A-Hemmer: Bei gleichzeitiger Gabe von BRUKINSA und einem starken CYP3A-Hemmer sollte die Dosis von BRUKINSA auf 80 mg einmal täglich reduziert werden. Bei gleichzeitiger Gabe von BRUKINSA und einem mittelstarken CYP3A-Hemmer sollte die Dosis von BRUKINSA auf 80 mg zweimal täglich reduziert werden.

CYP3A-Induktoren: Die gleichzeitige Verabreichung mit starken oder moderaten CYP3A-Induktoren vermeiden. Bei moderaten CYP3A-Induktoren kann eine Dosisanpassung empfohlen werden.

Spezifische Populationen

Leberfunktionsstörung: Die empfohlene Dosis von BRUKINSA für Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung beträgt 80 mg oral zweimal täglich.

Bitte beachten Sie die vollständigen US-Verschreibungsinformationen einschließlich der US-Patienteninformationen

Über BeiGene

BeiGene ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem breit gefächerten Portfolio treiben wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere internen Fähigkeiten und Kooperationen voran. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für weit mehr Patienten, die sie benötigen, radikal zu verbessern. Unser wachsendes globales Team von mehr als 10.000 Kollegen ist auf fünf Kontinenten vertreten. Um mehr über BeiGene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X (zuvor bekannt als Twitter), Facebook und Instagram.

