© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo



... Doppelboden? Die Aktie steht vor dem zweiten Gewinntag in Folge und baut damit ihren Abstand gegenüber dem bisherigen Jahrestief aus.Sah es zum Wochenauftakt noch danach aus, als könnte Evotec die Unterstützung bei 5,50 Euro reißen und auf neue Mehrjahrestiefs abstürzen, zeichnet sich am Donnerstag erste Entspannung ab. Die Aktie verzeichnet den zweiten Anstieg infolge und profitiert dabei auch von einer am Mittwoch veröffentlichten Analystenstudie der Warburg Bank. Experte Christian Ehmann bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und versah ihr ein Kursziel von 14 Euro. Das entspricht einer Upside von rund 150 Prozent. Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten …