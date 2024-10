Der insolvente Berliner Monitoring-Anbieter hat einen Investor gefunden. Dieser sieht die Übernahme von Solytic als strategische Akquisition, um sein aktuelles Angebot an digitale Überwachung seiner Photovoltaik-Anlagen weiter auszubauen. Die S. E. E. Servicegesellschaft Erneuerbare Energien mbH (S. E. E. ) hat Solytic aus der Insolvenz übernommen. "Diese strategische Akquisition ermöglicht es S. E. E. , ihr Angebot in der digitalen Überwachung und Optimierung von Photovoltaik-Parks und -Anlagen weiter auszubauen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ziel sei, die eigene Fachpartner auf ...

