© Foto: Dall-E



Insgesamt 53 Milliarden US-Dollar hat die Biden-Regierung Halbleiterkonzernen an Fördermitteln zugesagt. Aus diesen wird nun auch Infinera gefördert.Für die Aktie des finanziell angeschlagenen Halbleiterkonzerns Wolfspeed, der auch in Deutschland einen Plan zur Herstellung von sogenannten Siliziumkarbid-Halbleitern verfolgt, ging es in den vergangenen Tagen steil bergauf. Gegenüber ihren Allzeittiefs konnten sich die Anteile mehr als verdoppeln. Zusätzliche Schützenhilfe erhielten die Papiere am Dienstag, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen 750 Millionen US-Dollar an staatlicher Unterstützung erhalten würde. Die Mittel stammen aus dem von der Biden-Regierung erlassenen CHIPS-Act, …