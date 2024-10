Zurückhaltung bei den Verbrauchern und volle Lager bei Großkunden machen dem Schweizer Nahrungsmittelhersteller schwer zu schaffen. Besserung ist vorerst nicht in Sicht, weshalb der Produzent von Babynahrung, Tierfutter, Milchprodukten und Süßwaren die Prognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr senkte. "Die Konsumentennachfrage hat in den letzten Monaten nachgelassen, und wir erwarten, dass dieses Umfeld verhalten bleiben wird", kommentierte CEO Laurent Freixe laut Medienmitteilung. Im laufenden ...

