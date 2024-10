Die Covestro-Aktie zeigte sich am Donnerstagmorgen im XETRA-Handel relativ stabil und notierte bei 58,46 EUR, was einem leichten Anstieg von 0,1 Prozent entspricht. Das Papier bewegte sich nahe seines 52-Wochen-Hochs von 58,50 EUR, das am 4. Oktober erreicht wurde. Die Handelsspanne des Tages lag zwischen 58,38 EUR und 58,46 EUR, wobei bis zum frühen Morgen bereits über 30.000 Aktien den Besitzer wechselten.

Veränderungen in den Aktionärsstrukturen

Inzwischen wurden Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen bekannt. JPMorgan Chase & Co. meldete einen Anteil von 3,10 Prozent der Stimmrechte, während Barclays PLC einen leichten Rückgang auf 3,01 Prozent verzeichnete. Diese Bewegungen in den Aktionärsstrukturen könnten die weitere Kursentwicklung beeinflussen. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel für die Covestro-Aktie bei 59,67 EUR, was [...]

