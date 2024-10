Die Rubis SCA Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld weiterhin robust. Am 17. Oktober 2024 verzeichnete das Wertpapier des französischen Mineralölunternehmens einen Kursanstieg von 0,84% auf 25,17 EUR. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Wochen fort, wobei die Aktie innerhalb eines Monats um 0,93% zulegen konnte. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 17,27%, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Geschäftsstrategie von Rubis unterstreicht.

Attraktive Dividendenrendite lockt Investoren

Ein Hauptgrund für das anhaltende Interesse an der Rubis Aktie ist die attraktive Dividendenpolitik des Unternehmens. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 1,98 EUR je Aktie in Aussicht gestellt, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 7,29% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung macht die [...]

