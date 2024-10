© Foto: Peter Dejong/AP/dpa/dpa-Bildfunk



Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins am Donnerstag um 1 Prozentpunkt auf 3,25 Prozent gesenkt. Es ist die dritte Zinssenkung in diesem Jahr.Die Märkte hatten diesen Schritt erwartet, nachdem die EZB auf geringere Inflationsrisiken und schwächere Wachstumsaussichten hingewiesen hatte. Der EZB-Rat erklärte nach der Entscheidung, der Disinflationsprozess sei "auf einem guten Weg". Dies ist die bisher optimistischste Einschätzung im laufenden Zyklus. Die Inflationserwartungen wurden auch durch die jüngsten schwachen Konjunkturdaten beeinflusst. Im September sank die Inflation in der Eurozone auf 1,8 Prozent und fiel damit erstmals seit 3 Jahren unter das 2-Prozent-Ziel der EZB. …