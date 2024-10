Das chinesische Photovoltaik-Unternehmen plant eine Notierung an der Frankfurter Börse, um seine Produktion von Wechselrichtern und Energiespeichern außerhalb Chinas zu unterstützen. von pv magazine Global Der Vorstand von Sungrow hat einen Vorschlag zur Ausgabe von Global Depository Receipts (GDR) und deren Notierung an der Frankfurter Börse genehmigt. Das Unternehmen erklärte weiter, es wolle bis zu 4,878 Milliarden Yuan - umgerechnet etwa 670 Millionen Euro - einsammeln, um vier große Produktionsprojekte zu finanzieren. Fast 2 Milliarden Yuan will Sungrow demnach in eine 20 Gigawattstunden-Produktionsanlage ...

