Berlin - Die CDU kann nach den Worten der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht nicht mit einer Tolerierung einer Minderheitsregierung rechnen, sollten die Gespräche über eine Koalition mit dem BSW in Dresden oder Erfurt scheitern.



"Minderheitsregierungen wären die Option, wenn die Koalitionsgespräche scheitern", sagte Wagenknecht am Donnerstag dem TV-Sender "Welt". Allerdings werde es dann keine zugesagte Tolerierung geben, sondern eine solche Minderheitsregierung müsste sich dann im Zweifel ihre Mehrheiten suchen.



Nach den Worten Wagenknechts wollen Teile der CDU in Sachsen "eigentlich lieber eine Minderheitenregierung, wo sie sich wahlweise dann auch bei der AfD Stimmen holen können". Die CDU müsse sich aber entscheiden: "Wenn sie gar nicht mit uns koalieren möchte, dann sollte sie das auch offen sagen, weil dann kann man sich die Verhandlungen auch sparen."

