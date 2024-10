Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank wird am 17. Oktober entscheiden, ob und wie stark sie den Leitzins senken wird, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Außerdem werde es darum gehen, wie viele Zinssenkungen dann noch zu erwarten seien. Einige Beobachter würden versuchen, mithilfe des natürlichen Zinses zugunsten kräftiger Leitzinssenkungen zu argumentieren. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wolle sich auf diese Argumentationslinie offensichtlich nicht einlassen. Das sei gut so. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...