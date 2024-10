Berlin - Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Industriegipfel soll am 29. Oktober stattfinden. Zu dem Treffen im Kanzleramt sollen Vertreter aus den Branchen Auto, Stahl und Chemie geladen werden, berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Regierungs- und Wirtschaftskreise. Bei der Zusammenkunft will der Kanzler über die Lage der kriselnden deutschen Industrie beraten und mögliche Stützungsmaßnahmen ausloten.



Scholz hatte das Gipfeltreffen am Mittwoch im Rahmen einer Regierungserklärung im Bundestag angekündigt. "Ich werde Unternehmensvertreter, Industriegewerkschaften, Industrieverbände (...) zu einem Gespräch einladen im Kanzleramt, wo alle zusammenkommen und wo wir genau diese Dinge beraten, die da notwendig sind", sagte Scholz. Die Vorschläge, die bei dem Treffen entstehen, "werde ich diesem Parlament vorschlagen, auch auf den Weg zu bringen, damit es vorangeht in Deutschland", fügte der Kanzler hinzu.

© 2024 dts Nachrichtenagentur