Im Juli soll in Tschechien ein Tesla Cybertruck als Einzelimport für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen worden sein. Das ruft nun Kritik europäischer Verkehrssicherheitsorganisationen hervor. In einem offenen Brief an den tschechischen Verkehrsminister Martin Kupka argumentieren sie, dass der Cybertruck aufgrund seiner Größe und seines Designs potenziell gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer sei. Besonders mit Blick auf Fußgänger ...

