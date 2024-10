Der DAX hat am heutigen Donnerstag seine Rekordfahrt fortgesetzt. Die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte ihm dabei Unterstützung verleihen. Die neue Bestmarke liegt nun bei 19.675 Punkten. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 19.583,39 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,4 Prozent auf 27.152,93 Zähler.Besonders stark präsentierten sich die Aktien von Sartorius Vz. Und Merck KGaA. Sartorius gewann am Ende 16,5 ...

