Die Prospect Capital Corporation zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin stabil. Der Aktienkurs des Unternehmens, das Finanzlösungen für mittelständische Unternehmen in Nordamerika anbietet, stieg am 17. Oktober 2024 um 0,43% auf 4,881 EUR. Trotz einer negativen Jahresperformance von -14,33% konnte die Aktie im letzten Monat um 1,25% zulegen. Besonders bemerkenswert bleibt die hohe Dividendenrendite von 12,89%, die Prospect Capital für das laufende Geschäftsjahr 2024 in Aussicht stellt.

Solide Fundamentaldaten trotz Herausforderungen

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,92 für 2024 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,38 präsentiert sich Prospect Capital fundamental solide. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 2,1 Milliarden EUR. Anleger sollten jedoch die Entwicklung in den kommenden Wochen genau beobachten, da die Aktie mit -19,03% noch deutlich unter [...]

