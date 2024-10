Wachstum in allen Branchen, EBIT-Marge verbessert sich auf 15,5 %

Mehr als 2.500 neue Mitarbeiter im 2. Quartal

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal zum 30. September 2024 bekannt, wie vom Vorstand genehmigt.

"Das zweite Quartal war ein gutes Quartal, das von einem breiten sequenziellen Wachstum in allen unseren Branchen und Regionen geprägt war und uns zu einem Dollarwachstum von 2,8 verhalf. Wir konnten mehrere mehrjährige Geschäftsabschlüsse verzeichnen, darunter einen Abschluss im Wert von über 200 Millionen US-Dollar. Die anhaltende Geschäftsdynamik in wichtigen Branchen und die beträchtlichen Neueinstellungen im zweiten Quartal, auch von Berufsanfängern, bringen uns in eine gute Ausgangsposition für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres.

"Da GenAI bei Kundeninteraktionen eine zentrale Rolle spielt, gibt es einen spürbaren Trend zu Modernisierungsbemühungen, die sich auf die Umgestaltung des Datenbestands konzentrieren. Unsere robuste Datenpraxis, kombiniert mit unserer innovativen LTIMindtree-KI-Plattform, macht uns zu einem bedeutenden Disruptor."

Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Geschäftsführer

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal endete am 30. September 2024

In USD:

Umsatz bei 1.126,6 Millionen US-Dollar (+2,8 im Quartalsvergleich +4,7 im Jahresvergleich)

- Betriebsgewinnmarge (EBIT) bei 15,5

- Nettogewinn bei 149,5 Millionen US-Dollar (+9,8 im Quartalsvergleich +6,5 im Jahresvergleich)

In INR:

Umsatz bei 94.329 Mio. Rs (+3,2 im Quartalsvergleich +5,9 im Jahresvergleich)

- Nettogewinn bei 12.516 Mio. Rs (+10,3 im Quartalsvergleich +7,7 im Jahresvergleich)

Weitere Höhepunkte:

Kunden:

742 aktive Kunden zum 30. September 2024

- Kunden mit einem Volumen von 5 Mio. USD+ stiegen im Jahresvergleich um 8 auf insgesamt 154

- Kunden mit einem Volumen von 20 Mio. USD+ stiegen im Jahresvergleich um 1 auf insgesamt 42

Mitarbeiter:

84.438 Fachkräfte zum 30. September 2024. 2.504 kamen im 2. Quartal hinzu

- Die Fluktuation in den letzten 12 Monaten betrug 14,5

Gewonnene Aufträge

Ein in den USA ansässiger, weltweit führender Fertigungsbetrieb hat sein Engagement für LTIMindtree ausgeweitet, indem er das Unternehmen als bevorzugten Partner für seine Global Application Management Transformation Services ausgewählt hat. LTIMindtree nutzte KI, was zu erheblichen OPEX-Einsparungen in den Bereichen NextGen Operations und Software Development Life Cycle (SLDC) führte. Im Rahmen dieser mehrjährigen, millionenschweren Vereinbarung wird LTIMindtree umfassende Enterprise Application Management Services in Bereichen wie Vertrieb, Fertigung, Dienstleistungen, Finanzen usw. bereitstellen.

Von einem großen globalen Finanzinstitut als Partner für die Modernisierung seiner Vermögensdatenplattform ausgewählt. Das tiefere Domänenverständnis von LTIMindtree ermöglichte die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Erweiterung der globalen Marktpräsenz der Kunden durch die Erstellung einer neuen Datentaxonomie, die Einführung der Cloud für eine schnellere Bereitstellung von Dienstleistungen für Kunden und Partner, die Modernisierung von Großrechnern und die Kostensenkung durch fortschrittliche Automatisierung mit GenAI.

Ein führender panafrikanischer Finanzdienstleister hat LTIMindtree einen mehrjährigen Auftrag erteilt, der die digitale Transformation, die Modernisierung des Kernbankensystems, die Cybersicherheit und den IT-Support rund um die Uhr umfasst. LTIMindtree nutzte GenAI, um die Vollzeitstellen zu reduzieren, und half dem Kunden, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis in verschiedenen Geschäftsbereichen wie dem Privatkunden-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft zu verbessern.

Ein weltweit führendes Unternehmen für Engineering, Procurement und Construction (EPC) mit Sitz in den USA hat sich mit LTIMindtree zusammengetan, um Unterstützung für den IT-Infrastrukturbetrieb, Sicherheitsservices und Hybrid-Cloud-Infrastruktur, einschließlich Multi-Cloud-, Server- und Rechenzentrumsunterstützung, zu erhalten.

Ein globales Finanzinstitut hat sich für LTIMindtree entschieden, um seine regulatorischen Compliance-Anforderungen zu transformieren, indem es die Migration von Altanwendungen beschleunigt, Cloud-Plattformen nutzt und Gen-AI-basierte Funktionen integriert.

Von einem führenden US-amerikanischen Energieversorgungsunternehmen als langfristiger strategischer Partner für Infrastruktur- und Cloud-Managed Services in mehreren Bereichen ausgewählt Unternehmenssysteme, Endbenutzer-Computing, Offshore Network Operations Center (NOC) und Service Desk außerhalb der Geschäftszeiten.

Ein führender europäischer Automobilhersteller hat LTIMindtree für die Unterstützung seiner End-to-End-Unternehmensanwendungsvorgänge durch Bereitstellungsteams in ganz Polen und Deutschland ausgewählt.

Partnerschaften

LTIMindtree und Microsoft haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung (SPA) geschlossen, um die digitale Transformation für gemeinsame Kunden, die Microsoft Azure nutzen, zu verbessern. Diese Partnerschaft priorisiert die Bereitstellung innovativer KI-Lösungen und zielt darauf ab, die Cloud-Transformation durch eine kollaborative GTM-Strategie und gemeinsame Investitionen voranzutreiben.

Google und LTIMindtree haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung (SPA) unterzeichnet, um das globale Geschäftswachstum zu beschleunigen und die Cloud-Transformation für Kunden voranzutreiben. Die Vereinbarung konzentriert sich auf die Zusammenarbeit bei der Lösungsentwicklung, Investitionen, Marktexpansion, GTM-Strategien und die Schulung von LTIM-Ressourcen zu Google-Technologien.

LTIMindtree wurde als Gewinner des Salesforce Partner Innovation Award 2024 für das Einzelhandelssegment ausgezeichnet, was unseren Erfolg bei der Implementierung von Salesforce-Technologien mit spezialisiertem Fachwissen und Automatisierung unterstreicht.

LTIMindtree hat den Oracle Cloud/Technology Partner Award 2024 Business Impact North America erhalten.

Auszeichnungen

LTIMindtree wurde in Forrester als bemerkenswerter Anbieter anerkannt: "The Modern Application Development Services Landscape, Q3 2024".

LTIMindtree wurde in Forrester als bemerkenswerter Anbieter anerkannt: "The Oracle Services Landscape, Q3 2024".

LTIMindtree wird in Forrester als bemerkenswerter Anbieter anerkannt: "The SAP Services Landscape, Q3 2024".

LTIMindtree wird in der Everest Group als Hauptkonkurrent anerkannt: Open Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2024.

LTIMindtree wird in der Everest Group als Hauptkonkurrent anerkannt: Life Annuity Insurance IT Services PEAK Matrix® Assessment 2024.

LTIMindtree als Hauptkonkurrent in der Everest Group anerkannt: Einzelhandels- und CPG-Daten, Analytik und KI-Dienstleistungen PEAK Matrix® Assessment 2024.

LTIMindtree als Hauptkonkurrent in der Everest Group anerkannt: Digitale Arbeitsplatzdienste PEAK Matrix® Assessment 2024 Nordamerika.

LTIMindtree als Hauptkonkurrent in der Everest Group anerkannt: Beratungsdienste für digitale Transformation PEAK Matrix® Assessment 2024 Nordamerika.

LTIMindtree als Hauptkonkurrent in der Everest Group anerkannt: Cybersicherheitsdienste PEAK Matrix® Assessment 2024 Nordamerika.

LTIMindtree als Hauptkonkurrent in der Everest Group anerkannt: Dienstleistungen für digitale Arbeitsplätze PEAK Matrix® Assessment 2024 Europa.

LTIMindtree als Hauptkonkurrent in der Everest Group anerkannt: Digital Commerce Services PEAK Matrix® Assessment 2024.

LTIMindtree als Hauptkonkurrent und Star-Performer in der Everest Group anerkannt: Salesforce Services PEAK Matrix® Assessment 2024.

LTIMindtree wurde als Unternehmensinnovator in HFS Horizons: Die besten Dienstleister für die Modernisierung des Kernbankwesens, 2024, anerkannt.

Ankündigungen

Der Vorstand hat eine Zwischendividende von 20 Rupien pro Aktie mit einem Nennwert von 1 Rupie genehmigt.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren, indem es digitale Technologien nutzt. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassende Fach- und Technologiekompetenz ein, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit mehr als 84.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in über 30 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und sorgt für eine Transformation in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

