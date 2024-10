CTS Eventim, der im MDAX gelistete Konzern, hat einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seiner Marktpräsenz gemacht. Die Europäische Kommission hat dem Unternehmen ohne Auflagen oder Bedingungen grünes Licht für die Ausübung einer Call-Option gegeben. Diese Option ermöglicht es CTS Eventim, seinen Anteil am Grundkapital von France Billet um weitere 17 Prozent zu erhöhen. Der Ticketing-Riese hatte diese strategische Entscheidung bereits Anfang August getroffen und durch eine Ad-hoc-Mitteilung öffentlich gemacht. Die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde war der letzte erforderliche Schritt, um die Transaktion in die Tat umzusetzen.

Positive Resonanz am Aktienmarkt

Die Nachricht wurde von den Anlegern positiv aufgenommen. An der Frankfurter Börse verzeichnete die Eventim-Aktie einen leichten Anstieg. Im XETRA-Handel bewegte sich der Kurs zeitweise im Plus, was das Vertrauen der Investoren in die Expansionsstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung der Anteilsaufstockung für die zukünftige Positionierung von CTS Eventim im europäischen Markt für Veranstaltungstickets.

