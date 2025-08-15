CTS Eventim ist nicht nur erstaunlich krisenfest, das Unternehmen ist auch eine Wachstumsmaschine. Jetzt den Rücksetzer nutzen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|97,25
|97,35
|15:22
|97,25
|97,35
|15:19
|Aktuelle Nachrichten
|14:30
|CTS Eventim: Rücksetzer als Gelegenheit. Jetzt zuschlagen?
|11:27
|EQS-Media: CTS EVENTIM verstärkt Führungsteam im Bereich Product & Tech
|EQS-Media / 15.08.2025 / 11:20 CET/CEST
Hamburg, 15. August 2025 - CTS EVENTIM, Europas Nummer eins im Ticketing und Live-Entertainment und weltweite Nummer zwei, holt sich weitere Verstärkung...
|Sa
|Unglaubliche Prognose für Montag setzt CTS Eventim Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren!
|08.08.
|CTS Eventim KgaA-Aktie verliert 0,30 Prozent (99,90 €)
|An der deutschen Börse notiert der Anteilsschein von CTS Eventim KgaA aktuell leichter. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 99,90 Euro. Die CTS Eventim KgaA-Aktie verzeichnet derzeit ein Minus von...
|08.08.
|UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet wertete in einer am Freitag...
|CTS EVENTIM AG & CO KGAA
|97,35
|-0,66 %