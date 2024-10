Die Münchener Rück-Aktie zeigt sich derzeit in robuster Verfassung und verzeichnet im XETRA-Handel einen Anstieg von 0,8 Prozent. Mit einem Kursniveau von 510,80 Euro nähert sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 512,80 Euro, das am 16. Oktober 2024 erreicht wurde. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider: Im zweiten Quartal 2024 konnte der Rückversicherer seinen Gewinn pro Aktie auf 12,16 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 8,45 Euro entspricht. Gleichzeitig erhöhte sich der Umsatz um 14,28 Prozent auf 17,39 Milliarden Euro.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Experten sehen weiteres Potenzial für die Münchener Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 510,14 Euro, was nahezu dem aktuellen Kursniveau entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 46,81 Euro. Zudem erwarten sie eine Erhöhung der Dividende auf 16,27 Euro je Aktie, verglichen mit 15,00 Euro im Vorjahr. Diese positiven Aussichten unterstreichen die stabile Position des Unternehmens im Markt und lassen auf eine weiterhin erfreuliche Entwicklung für Anleger hoffen.

