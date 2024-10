Nokia verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von acht Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Trotz des schwächeren Marktumfelds, insbesondere im Mobilfunksektor, konnte der finnische Netzwerkausrüster seinen operativen Gewinn um neun Prozent auf 454 Millionen Euro steigern. Dies wurde durch Kosteneinsparungen und eine verbesserte Bruttomarge erreicht. Der Nettogewinn stieg um knapp ein Drittel auf 175 Millionen Euro.

Ausblick auf das vierte Quartal

Konzernchef Pekka Lundmark zeigt sich trotz der Herausforderungen optimistisch für die Zukunft. Er erwartet eine signifikante Wachstumsbeschleunigung im Bereich Netzwerkinfrastruktur für das laufende vierte Quartal. Besonders die Nachfrage nach Festnetz- und IP-Produkten in den USA zeigt positive Anzeichen. Die Nokia-Aktie reagierte jedoch negativ auf die Quartalszahlen und verzeichnete einen Rückgang von etwa fünf Prozent an der Börse in Helsinki.

