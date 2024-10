PARIS, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 14. bis 21. Oktober veranstaltet die Sunwoda Mobility Energy Technology Co. Ltd. (nachstehend "SEVB" genannt), ein führender chinesischer Anbieter von Stromversorgungsbatterien, einen bedeutenden Auftritt auf dem Pariser Autosalon und präsentiert dort seine wichtigsten Produkte. Gleichzeitig feierte das Unternehmen den ersten Spatenstich an seinem Produktionsstandort in Nyíregyháza, Ungarn, und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Expansion.



Mingwang Wang, Vorsitzender des Verwaltungsrats von SEVB erklärte: "Unsere Teilnahme am Pariser Autosalon zeigt die fünf Kernstärken des Unternehmens: führende Technologie, hervorragende intelligente Fertigung, höchste Qualität, zuverlässige Lieferung und umfassende Serviceerfahrung für Großkunden. SEVB wird seine fast 30-jährige Erfahrung mit Lithiumbatterien und die lokalen Servicevorteile unseres ungarischen Standorts nutzen, um unseren europäischen Kunden weiterhin erstklassige Lösungen anzubieten."

SEVB präsentiert auf dem diesjährigen Pariser Autosalon eine Reihe von Produkten, darunter seine HEV-Batterien, PHEV-Batterien, die weltweit eingeführte 6C Super-Schnellladebatterie 3.0 sowie hochmoderne Festkörper- und Natrium-Ionen-Batterien.

Der Dacia Spring, der von der HEV-Batterie von SEVB angetrieben wird, wurde bereits als bestverkauftes Elektrofahrzeug in Italien ausgezeichnet und belegte in Frankreich den zweiten Platz beim Verkauf von Elektrofahrzeugen. Sie 6C Super-Schnellladebatterie 3.0, die ihr weltweites Debüt feiert, kann in nur 10 Minuten auf 80 % SoC aufgeladen werden, was die Angst vor dem Aufladen deutlich verringert. Die PHEV-Batterien, die für ihre Zweckmäßigkeit und ihre Umweltvorteile bekannt sind, haben in Europa, wo die Nutzung von Elektrofahrzeugen langsamer geworden ist und die Umweltstandards hoch sind, einen hohen Stellenwert.

Um unsere globale Strategie mit der Verordnung (EU) 2023/1542 in Einklang zu bringen, stärkt SEVB zum einen sein Lieferkettenmanagementsystem und verbessert die Kontrolle der Kohlenstoffemissionen. Zweitens fördern wir die Einführung eines "chinesischen Batteriepasses", der die inländischen Batteriesysteme an internationale Standards anpasst. Drittens weiten wir das Recycling von Batterien aus.

Bis heute hat SEVB weltweit 12 Produktionsstandorte errichtet. Das Unternehmen hat den Benchmark-Status "Top Tier EV Battery Cell Manufacturer" erreicht und wurde von KPMG als "Greater Bay Area New Energy Innovation Enterprise" ausgezeichnet. Nach Angaben von SNE Research steht SEVB von 2021 bis 2023 in China an erster Stelle bei der Installation von HEV-Batterien und im ersten Halbjahr 2024 unter den Top Ten der weltweit installierten Antriebsbatterien.

SEVB wird sich auch in Zukunft auf China konzentrieren und die Globalisierung seiner Batterie- und Energiespeicherlösungen vorantreiben, um seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen von Weltklasse zu bieten.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc4cb4bb-af82-4156-be23-22ccbd72bd46