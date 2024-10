Die Stabilisierung der Ölpreise und auch von in den vergangenen Handelswochen gebeutelten Aktien von Energiekonzernen wie BP setzt sich fort. So konnten Brent und WTI am Donnerstag geringfügig zulegen. Ein Grund hierfür war, dass die Ölreserven in den USA zuletzt unerwartet gefallen sind. Die Chancen für BP auf eine nachhaltige Trendwende steigen jedenfalls. Auch die Meldung, wonach das Wirtschaftswachstum in China etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen ist (mehr dazu lesen Sie hier) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...