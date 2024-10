PennantPark Floating Rate Capital verzeichnete am 18. Oktober 2024 eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg um 0,68% auf 11,78 USD, was eine leichte Erholung nach dem Rückgang am Vortag darstellt. Trotz der allgemeinen Volatilität zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Stabilität, insbesondere angesichts der attraktiven Dividendenrendite von 10,88% für das laufende Jahr. Diese hohe Ausschüttung könnte für Anleger, die nach regelmäßigen Erträgen suchen, von besonderem Interesse sein.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzkennzahlen von PennantPark Floating Rate Capital zeigen ein gemischtes Bild. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 9,11 relativ niedrig ausfällt, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeuten könnte, liegt das aktuelle [...]

