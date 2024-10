Textron Aviation gab heute die Produkteinführung von "EvoX" bekannt, spezialisierten Nachrüstpaketen für den Ersatzteilmarkt, die für Cessna Citation- und Beechcraft King Air-Kunden entwickelt wurden, die die neuesten Flugzeug-Upgrades und -Modifikationen wünschen, um den Wert ihres Flugzeugs zu maximieren. EvoX ermöglicht es Kunden, modernste Avionik, innovative Konnektivitätslösungen, exklusive luxuriöse Innenausstattungen und elegante Außenveredelungen in einem einfach zu planenden und umfassenden Modifikationspaket zu bündeln.

